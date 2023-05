O ex-jogador do Vasco da Gama, Kadu Fernandes, de 28 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 22, após um acidente de carro no Rio de Janeiro. O carro em que Kadu estava capotou por volta das 4 horas na Avenida Brasil, próximo ao bairro de Manguinhos.

O zagueiro foi revelado nas categorias de base do Vasco e estava no Macaé, disputando a Série A2 do Campeonato Carioca.

Nas redes sociais, o Cruz-maltino confirmou a morte do defensor e lamentou o ocorrido.

“O Vasco da Gama recebe com profunda tristeza a notícia do trágico acidente que resultou na morte do zagueiro Kadu Fernandes, de 28 anos, Cria de São Januário. Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Descanse em paz”, escreveu o clube.