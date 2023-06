O Manaus (AM) venceu o Volta Redonda pelo placar de 1 x 0, na tarde deste sábado, no Estádio da Colina, em Manaus, Amazonas, pelo Campeonato Brasileiro da Série C. O gol da partida foi marcado por Gustavinho, aos 43 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o Gavião subiu para a 6ª posição na tabela de classificação da Série C, com 9 pontos.

O time do Volta Redonda está na 15º lugar, com seis pontos ganhos, próximo da zona de rebaixamento.