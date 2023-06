Na tarde desta quinta-feira (22/6), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube recebeu o Carapebus pela sexta rodada do Campeonato Carioca (Série B2) da categoria. Jogando no estádio Leão do Sul, a equipe barra-mansense empatou em 0 a 0 com o agora vice-líder Carapebus.

O Carapebus começou a partida impondo o seu jogo e chegando com perigo várias vezes. Aos 3 minutos, a equipe do Norte Fluminense quase marcou com o atacante Daniel Félix, que entrou na área e finalizou, mas a bola tocou na defesa e foi pra escanteio. Aos 8, o Carapebus chegou bem numa finalização defendida pelo goleiro Kauã Moreno e, na sobra, Matheus Gonçalves chutou de longe para encaixe perfeito do arqueiro barra-mansense. Aos 21, o Barra Mansa teve sua primeira oportunidade, quando Jucca cruzou na área e a defesa adversária afastou a bola. Aos 26, Luan Lucas fez boa jogada pela direita, cruzou e Jucca chutou para boa defesa do goleiro do Carapebus. Aos 33, o zagueiro Angra cobrou falta com força e o goleiro Raphael jogou pra escanteio. Aos 40, foi a vez do Carapebus realizar uma boa finalização, mas Kauã Moreno espalmou para longe. Placar final da etapa inicial: 0 a 0.

O segundo tempo começou mais equilibrado. Aos 3 minutos, Jucca roubou a bola no meio de campo, caminhou até a área e, mesmo livre, finalizou para muito perto do gol. Aos 25, Thiaguinho fez boa jogada pelo Carapebus e chutou para defesa de Kauã Moreno. Aos 34, Baré cobrou falta e a bola passou à direita do arqueiro adversário. Aos 41, Miguel consegue esticar a perna e a bola chega em Pedro Lucas que, mesmo pressionado pelo marcador, finaliza bem, mas a bola passa pelo goleiro, pela trave e vai pra fora. Aos 44, Baré rouba a bola, entra na área e finaliza para fora. Placar final: 0 a 0.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (25/6) para encarar a equipe do Angra dos Reis, às 15h, no estádio Jair Toscano de Brito, no litoral do Sul Fluminense, pela sétima rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

22/6/2023 | Barra Mansa 0x0 Carapebus

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio Leão do Sul | Árbitro: Marlon Pereira da Rocha | Barra Mansa: Kauã Moreno; Kaique Oliveira, Kauê, Cauã Angra e Lazaroni; Kaique Tomaz (João Guilherme), Coreia (Luizinho) e Fabinho (Diniz); Luan Lucas (Miguel), Jucca (Pedro Lucas) e Andrey (Baré). Téc. Thiago Campbell.

# Resultados da sexta rodada:

22/6/2023 (5ª feira)

Bonsucesso 0x1 Rio São Paulo – 10h

Barra Mansa 0x0 Carapebus – 15h

Campo Grande 6×1 Angra dos Reis – 15h

Mageense 2×1 Rio de Janeiro – 15h

Búzios 1×1 Belford Roxo – 15h

# Classificação atualizada:

1º. Campo Grande: 15 pts;

2º. Carapebus: 13 pts;

3º. Rio São Paulo: 10pts (saldo de 1);

4º. Rio de Janeiro: 10 pts (saldo de -3);

5º. Búzios: 8 pts (saldo de 1);

6º. Barra Mansa: 8 pts (saldo de 0);

7º. Mageense: 7 pts;

8º. Belford Roxo: 5 pts;

9º. Bonsucesso: 4 pts;

10º. Angra dos Reis: 3 pts.

# Estatísticas do Barra Mansa (sub-20):

Gols: Miguel, Pedro Lucas e Luan Lucas (1).

Assistências: Pedro Paulo e Luizinho (1).

Cartões amarelos: João Pedro (3), Kaique Tomaz (2); Angra, Fabinho, João Guilherme, Marcelo, André Baré, Luan Lucas, Cauê, Lazaroni e Miguel (1).

Por Diogo de Oliveira Paula

Barra Mansa 0x0 Carapebus – Foto: BMFC (divulgação)