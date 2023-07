O sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube segue com os treinamentos após a derrota de 2 a 1 diante do Belford Roxo no último domingo (2/7). Apesar do resultado, o Leão do Sul manteve chances de avançar para a próxima fase do Campeonato Carioca (Série B2), bastando apenas vencer o adversário desta quinta-feira (6/7): o Rio São Paulo.

O técnico Thiago Campbell falou sobre o sentimento de enfrentar o Rio São Paulo, clube por onde já trabalhou:

“Falar em Rio São Paulo, primeiramente, tem um respeito enorme da minha parte. Ali existe um sentimento, uma história de trabalho durante dois anos vivenciando fatos que marcaram minha carreira.”

Thiago também falou sobre enfrentar o Rio São Paulo fora de casa em duelo decisivo:

“Eu conheço os atalhos daquele campo. Jogar lá faz necessário sim ter uma estratégia de jogo voltada para essa partida. Enfrentar o Rio São Paulo no Flávio Teixeira precisa adotar estratégias de jogo que certamente em outros campos e adversários não adotaria.”

O técnico do Barra Mansa comentou sobre o que espera da partida:

“A preparação para o jogo está sendo feita como pede o momento, com as mudanças e a forma de jogar sendo preparada para esta partida. Reconhecemos os méritos do nosso adversário, mas hoje consideramos esta como a principal partida do Barra Mansa na temporada. Sabemos das adversidades que vamos encontrar, mas vamos utilizar das estratégias para alcançar nossos objetivos.”

O sub-20 do Barra Mansa enfrenta o Rio São Paulo na próxima quinta-feira (6/7), às 15h, no estádio Flávio Teixeira dos Santos, no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

Por Diogo de Oliveira Paula