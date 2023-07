Gratuito, musical terá apresentações na sexta-feira (14) e no sábado

Presente em mais de 60 territórios de todas as regiões brasileiras, o Diversão em Cena abre a programação de espetáculos de julho no Sul Fluminense nesta semana com o musical “Berenice e Soriano”. Gratuita, a montagem do grupo Oitis Produções Culturais tem duração de 50 minutos e classificação etária de 3 anos. Na sexta-feira (14), o espetáculo será encenado em Barra Mansa, na Fazenda da Posse, a partir das 19h. No sábado (15), será a vez do público de Resende acompanhar a peça, no Parque das Águas, às 18h. Promovido pela Fundação ArcelorMittal há 13 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país.

O enredo conta a história da destemida menina Berenice, que, sempre acompanhada de Rosa, sua boneca de pano, sai em busca de Soriano, seu sabiá. Nessa jornada, enfrentam desafios e são surpreendidas por diversos personagens populares, como Pai Francisco, Marinheiro Só, Barata Mentirosa, Tangolomango, entre outros. A montagem une teatro, dança, música e poesia em um diálogo sensível e divertido, para contar e recontar histórias que habitam nossas memórias de infância.

No espetáculo que promete encantamento para crianças e adultos de todas as idades, o elenco executa a trilha sonora ao vivo. As canções foram revisitadas e receberam uma nova roupagem que reuniu ritmos como samba de roda, maracatu, forró, valsa, frevo e reggaeton, misturando sons e timbres acústicos, orgânicos e eletroacústicos.

A montagem tem direção de Fernanda Vianna, texto de Manuela Dias e faturou cinco troféus na categoria teatro infantil do 4º Prêmio Copasa Sinparc de Artes Cênicas: melhor espetáculo infantil (Oitis Produções Culturais); melhor texto inédito (Manuela Dias); melhor direção (Fernanda Vianna); melhor ator (Evandro Heringer); e melhor atriz coadjuvante (Jessica Tamietti).

As apresentações são viabilizadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com curadoria e produção da O Trem – Cia de Teatro. Realização Governo Federal.

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua diretamente em duas vias: a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em dez anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 2 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1 milhão de pessoas.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Data: 14 de julho – sexta.

Berenice e Soriano (Oitis Produções Culturais).

Horário: 19h.

Local: Fazenda da Posse.

Classificação: A partir de 3 anos.

Duração: 50 minutos.

Preço: Entrada gratuita.

Data: 15 de julho – sábado.

Berenice e Soriano (Oitis Produções Culturais).

Horário: 18h.

Local: Parque das Águas.

Classificação: A partir de 3 anos.

Duração: 50 minutos.

Preço: Entrada gratuita.