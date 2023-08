O Barra Mansa Futebol Clube anunciou o nome de Leandro Silva como técnico da equipe profissional que disputará o Campeonato Carioca (Série B2), promovido pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

O treinador estava comandando o Araruama no Estadual (Série A2) e já possui em seu currículo o título de campeão da Série B2 quando treinou o Angra dos Reis, em 2017.

Otimista, o novo técnico do Leão, Leandro Silva falou sobre a expectativa dele em assumir as cores do Barra Mansa FC.

– A minha expectativa é a melhor possível. Tenho convicção de que vou trabalhar numa das camisas mais pesadas da Série B2. Barra Mansa é uma equipe que já figurou algumas vezes na primeira divisão e, dentro disso, é uma camisa pesada no Rio de Janeiro. A gente vai tentar montar a melhor estrutura e a melhor equipe possível, para que a gente possa brigar pelo acesso. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse projeto para o ano de 2023 – comentou o técnico contratado.

Leandro Silva foi auxiliar-técnico de clubes como Anapolina (GO), Gama (DF) e Joinville (SC), por onde foi campeão do Campeonato Brasileiro (Série C) na temporada 2011.

Como treinador, construiu a sua carreira no Angra dos Reis, quando foi vice-campeão do returno no Estadual (Série B) e Campeão do Interior de 2013; campeão do returno e do Estadual (Série B2) de 2017, conquistando o acesso da equipe angrense à Série B1.

Além disso, passou pelas seguintes equipes: 7 de Abril, Ceres, Império Serrano e, por fim, o Araruama na disputa da Série A2 nesta temporada.