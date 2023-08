Programação terá quase 10 participações de cantores regionais, e acontece a partir das 11h no Música na Feira

A nova edição do Música na Feira já está programada e as atrações já foram confirmadas pela Prefeitura de Resende. A tão aguardada roda de samba retorna neste domingo, dia 6, a partir das 11h. O projeto acontece todos os domingos na Beira Rio, na Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha, no bairro Jardim Jalisco.

As apresentações ficarão por conta do cantor Diogo Senna e do Samba da Panela, com as participações de Ronan Dipaula, Miguel Melo, Rafa Rodrigues, Wilsinho Ramalho, Dudu, Mari Gomes e Beto Olliveira.

– A grande roda de samba foi mais um acerto do Música na Feira. Os moradores adoraram a primeira edição e, por isso, já se tornou parte da programação dos domingos. Porém, procuramos sempre variar os estilos para atender a todos os públicos e gostos – acrescentou Thiago Zaidan, presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda.

Vale reforçar que é proibido o consumo e/ou a comercialização de bebidas em garrafas ou copos de vidro na Feira Livre do Parque das Águas.

A Feira Livre também acontece em outras duas edições durante a semana: às sextas-feiras no Parque Tobogã, das 7h às 13h; e aos sábados também das 7h às 13h, no Acesso Oeste.