Espetáculo gratuito terá sessão única, neste sábado (26), no Parque das Águas, em Resende e no domingo (27), na Fundação Cultura, em Barra Mansa

O Diversão em Cena é o maior programa para formação de público para teatro infantil do país. Promovida pela Fundação ArcelorMittal há 13 anos, a iniciativa está presente em mais de 60 territórios, sempre levando atrações culturais (gratuitas ou a preços populares) aos teatros e espaços públicos das cidades por onde passa. Neste sábado (26), a partir das 18h, no Parque das Águas, em Resende e domingo (27), a partir das 10h, na Fundação Cultura, em Barra Mansa, o grupo O Trem – Companhia de Teatro apresenta o espetáculo “A Fantástica Floresta”. A peça é gratuita, tem duração de 50 minutos, classificação etária de 3 anos e faz parte das comemorações pelos 35 anos de história da Fundação ArcelorMittal.

A história se passa em um mundo fantástico, onde um menino sai à procura de seu avô que desapareceu na floresta. Com a ajuda de um apito, ele segue pistas e conversa com animais, sempre conduzido pela curiosidade. O garotinho conta também com o público para acompanhá-lo nesta viagem ao conhecimento. O espetáculo é interativo e mostra os encantos e mistérios da fauna e flora que habitam as florestas, promovendo a conscientização infantil e os valores ecológicos de preservação do meio ambiente.

O espetáculo recebeu o Prêmio de Melhor Figurino Usiminas/Sinparc 2010 e ainda foi indicado a oito categorias do evento: Melhor Espetáculo; Melhor Texto; Melhor Direção; Melhor Cenário; Melhor Iluminação; Melhor Ator Coadjuvante; Melhor Atriz; e Melhor Trilha Sonora. A direção é de Marcelo Carrusca.

Esta apresentação é viabilizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da ArcelorMittal e realização O Trem – Companhia de Teatro e Governo Federal.

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua diretamente em duas vias: a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em dez anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 2 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1 milhão de pessoas.

Sobre a Fundação ArcelorMittal

A Fundação ArcelorMittal é o núcleo de investimento e transformação social do Grupo ArcelorMittal, e sua estratégia principal se divide em três eixos de atuação: educação, cultura e esporte. Por meio de projetos e iniciativas nessas áreas, se propõe a transformar a vida de crianças e jovens de forma coletiva e participativa, compartilhando conhecimento e inovação, contribuindo para a inclusão e a formação de cidadãos para um futuro melhor. Saiba mais em: www.famb.org.br.

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

Data: 26 de agosto – sábado.

A Fantástica Floresta (O Trem – Companhia de Teatro).

Horário: 18h.

Local: Parque das Águas.

Classificação: A partir de 3 anos.

Duração: 50 minutos.

Preço: Entrada gratuita.

Data: 27 de agosto – domingo.

A Fantástica Floresta (O Trem – Companhia de Teatro).

Horário: 10h.

Local: Fundação Cultura Barra Mansa.

Classificação: A partir de 3 anos.

Duração: 50 minutos.

Preço: Entrada gratuita.