Morre o narrador esportivo José Cunha, criador do bordão, “Tá Lá”

O narrador esportivo José Cunha, de 82 anos, morreu no sábado no Rio de Janeiro, vítima de um infarto. Ele estava internado em um hospital. José Cunha, mineiro de Ponte Nova, nasceu em 16 de setembro de 1940. Ele integrou a equipe da Itatiaia na cobertura da Copa do Mundo de 1970.

Cunha estava internado desde o dia 18 de agosto, quando sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. Nesse sábado (26), ele teve complicações no pulmão e sofreu também um infarto.

Em sua migração para a TV, Cunha se recusava a gritar ‘gol’ e por isso criou o bordão ‘Tá lá’. “Gente, gritar gol na televisão? Todo mundo tá vendo em casa. Lancei o Tá lá. Em 2018, mais de 40 anos depois, José Cunha, concedeu uma entrevista ao Museu da Pelada, ao lado do radialista Walter Salles, que trabalhou como repórter durante mais de 20 anos na Rádio Sul Fluminense AM (Barra Mansa)