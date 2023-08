O Barra Mansa Futebol Clube segue se preparando para o início do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. Buscando qualificar o elenco, o Leão do Sul apresentou o volante Gabriel Correia, que atuou pelo Ivinhema-MS no primeiro semestre de 2023 e que também teve passagens por Volta Redonda, Pérolas Negras e América de Teófilo Otoni-MG.

Gabriel Correia falou sobre suas expectativas do Barra Mansa para o Carioca (Série B2):

“Estou muito feliz em poder fazer parte desse time do Barra Mansa. Minhas expectativas este ano é de conseguir o acesso para o Barra Mansa e, claro, vamos em busca do título. Estamos focados, trabalhando muito forte pra tudo dá certo no final.”

Gabriel Correia realizou a sua base pelo Volta Redonda, clube por onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior nos anos de 2018 e 2019, sendo o capitão da equipe que surpreendeu ao alcançar a fase quartas de final da competição. Pelo Pérolas Negras em 2021, fez parte do elenco campeão da Copa Rio, da Taça Maracanã, da Taça Waldir Amaral e do vice-campeonato Carioca (Série B1).

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 19 de setembro contra a equipe do Rio São Paulo, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

GABRIEL CORREIA

Gabriel Correia da Mata

Posição: volante

Nascimento: 25/12/1999

Naturalidade: Volta Redonda

Último clube: Ivinhema-MS

Por Diogo de Oliveira Paula