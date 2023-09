Na manhã da última sexta-feira (1/9), o Barra Mansa Futebol Clube realizou um jogo-treino com o Pérolas Negras no estádio Leão do Sul. A atividade serviu para as duas equipes se prepararem para as suas respectivas competições estaduais. O treino terminou com o empate em 1 a 1.

O Barra Mansa abriu o marcado após Vinicius receber a bola pela direita e realizar um passe entre dois defensores adversários para Róger em velocidade, que ajeitou e bateu cruzado sem chance para o goleiro do Pérolas. A equipe resendense empatou e deixou tudo igual: 1 a 1. Foi o segundo jogo-treino da equipe barra-mansense, que já havia vencido o Porto Real na última quinta-feira (31/8).

O Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 19 de setembro contra a equipe do Rio São Paulo, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis. Por Diogo de Oliveira Paula