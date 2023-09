Goleiro Adne é o primeiro reforço para o gol do Barra Mansa

O Barra Mansa Futebol Clube segue se preparando para o começo do Campeonato Carioca (Série B2) de Profissionais. Em busca do acesso, a equipe contará com o reforço de Adne, goleiro de 24 anos e com passagens pelas categorias de base do Volta Redonda, Vasco da Gama, Athletico-PR, Fluminense e América-MG. Como profissional, Adne atuou pelo Voltaço e pelo Primavera-SP.

Adne falou sobre a oportunidade de atuar pelo Barra Mansa no Estadual (Série B2):

“O que tenho pra dizer é agradecer a Deus e aos meus guias. Com essa nova oportunidade, estou muito feliz de estar fazendo parte desse elenco muito qualificado. Venho para agregar e ajudar nossa equipe. Estamos treinando muito forte para colher bons frutos e nosso elenco e para brigar lá em cima.”

Adne se destacou atuando pela base do Volta Redonda, por onde disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em duas oportunidades (2019 e 2020), sendo o arqueiro titular da equipe que surpreendeu ao alcançar a fase quartas de final da competição em 2019, quando atuou em seis partidas e sofreu apenas dois gols.

Barra Mansa estreia no Campeonato Carioca (Série B2) no dia 17 de setembro contra a equipe do Rio São Paulo, no estádio Joaquim Flores, em Nilópolis.

ADNE

Adne Fernandes dos Santos

Posição: goleiro

Nascimento: 11/7/2000

Naturalidade: Volta Redonda

Último clube: Primavera-SP

Por Diogo de Oliveira Paula