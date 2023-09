Volta Redonda vence o Botafogo (PB) por 2 x 1 pela Série C

O Volta Redonda deu um passo muito grande para chegar a Série B, do Campeonato Brasileiro do próximo ano, ao vencer no domingo, dia 10, às 19 horas, o Botafogo (PB) por 2 x 1, pela segunda rodada do quadrangular decisivo da Série C, no Estádio Raulino de Oliveira (Estádio da Cidadania), em Volta Redonda.

O primeiro gol do Voltaço foi marcado por intermédio de Ítalo Carvalho. O segundo gol foi marcado por Marquinhos. O Botafogo (PB) empatou nos acréscimos com o jogador Luizinho.

O público presente foi de 3.028 torcedores, sendo 2.328 pagantes. A renda somou R$ 47.080.

O Voltaço joga no próximo sábado, dia 16, às 18 horas, na Arena Amazônia, contra o Amazonas, adversário que perdeu no sábado, dia 9, em casa, para o Paysandu, por 1 a 0. O Amazonas é o lanterna do grupo C, ainda sem pontuar na segunda fase. Já o Botafogo-PB jogará no domingo, dia 17, às 16 horas, contra o Paysandu, no Mangueirão, em Belém (PA).