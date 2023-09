A visitação é até o dia 27 de setembro – de segunda a sexta – de 13h às 18h – com entrada gratuita.

A exposição ‘Leitura Livre’ é uma mostra de trabalhos de pinturas, desenhos com caneta e colagens, envolvendo variadas técnicas e formas de expressões.

Formas abstratas, geométricas e figurativas criam um universo da identidade artística eclética de Zaqueu.

“‘Leitura Livre’ deixa o espectador se representar, sentir e ter a liberdade de criar seu próprio pensamento sobre as obras expostas. Acredito que nem sempre sou o protagonista das minhas criações. Muito vem de inspirações de outras artes, como: música, teatro e poesia, consciente ou subconsciente e até um pouco espiritual.

Acredito que a arte deve ser reveladora, inspirada e honesta. Compartilhada sem rivalidades. Vivemos agora numa geração com mais informações, apelos sociais e, devido a isso, menos complexa e aberta a mudanças”, explica o artista.

Sobre o artista

Zaqueu Pedroza é natural de Volta Redonda. Sua vida artística se iniciou com dança e produções de cenários para teatro e moda, como também figurinos.

Aos 20 anos, formado em técnico de enfermagem foi residir em São Paulo para aperfeiçoamento da profissão onde trabalhou durante 22 anos. “Nunca deixei de ter minhas atividades com arte e minha primeira exposição aconteceu em um jantar filantrópico para moradores da comunidade Paraisópolis em um espaço no próprio hospital”.

Artista independente participou de movimentos culturais de rua, cafés e bares culturais.

“Por motivos de saúde precisei retornar a Volta Redonda e fui conhecendo outras pessoas envolvidas com artes e que receberam muito bem meu trabalho.”

O primeiro trabalho, já na cidade do aço, foi para o primeiro Fashion Week no Sider Shopping. “A partir daí não parei mais, expus várias temáticas no Espaço das Artes Zélia Arbex (Secretaria de Cultura) e no GACEMSS. Fui coordenador do Movimento Arte Bar, que reunia artistas de vários nichos das artes visuais, música, dança e poesia”.

“Pós pandemia comecei a expor em São Paulo novamente em galerias e centros culturais”.

Com 40 anos de trajetória artística Zaqueu sempre cultivou uma identidade eclética, trabalhando técnicas, estilos e expressões diferentes.

Em 2022 foi condecorado pela Academia de Arte, Ciências e Letras do Brasil pelo Maestro Caaraüra e a posse aconteceu na Câmara Municipal de Volta Redonda.

Serviço:

Exposição ‘LEITURA LIVRE’

de ZAQUEU PEDROZA

Visitação: 11 a 27 de setembro

De segunda a sexta – de 13h às 18h

Galeria de Arte Cílio Bastos

Espaço Cultural GACEMSS

Rua 14 nº 22 – Vila Santa Cecília – Volta Redonda

(Beco da Cultura Paschoal Possidente)

(24) 3343-1770