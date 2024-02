Plataforma on-line disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) mostra o cenário epidemiológico e as medidas adotadas para mitigar a epidemia

O Observatório Dengue RJ, lançado pelo Governo do Estado, traz dados atualizados e transparência nas informações sobre o combate à epidemia da doença no Rio de Janeiro. A plataforma digital hospedada no site da Secretaria de Estado de Saúde (SES.RJ) já está disponível para consultas on-line por parte dos gestores públicos e da sociedade civil. A ferramenta é resultado do trabalho realizado pelo Centro de Inteligência em Saúde (CIS), que mantém equipe técnica 24 horas por dia, dedicada a monitorar, apoiar e dar respostas rápidas às emergências relacionadas à dengue nos 92 municípios do estado.

– O Observatório é mais uma funcionalidade do CIS, centro de inteligência montado pelo Governo do Estado, que nos permite coletar, cruzar e produzir análises sobre os dados da rede pública de saúde. Isso é fundamental num momento de epidemia, porque nos permite monitorar, fazer previsões e tomar decisões com mais agilidade. É um aliado no combate diário de todos nós contra a dengue – afirma o governador Cláudio Castro.

A plataforma permite consulta rápida por meio do mapa do Estado do Rio. São seis categorias de consulta que desenham um retrato do quadro atual: UPAs estaduais com atendimento ampliado, atendimentos nas unidades municipais, decreto de emergência das prefeituras; municípios atendidos; cidades com solicitação de auxílio e com óbitos confirmados. Ao clicar em uma das opções, é possível saber quem recebeu, por exemplo, apoio para implantação de centros de hidratação.

– O Observatório dá transparência às medidas implementadas pela SES-RJ e também ao apoio que está sendo oferecido aos municípios. Além disso, ele mostra para a população os locais onde a doença está com mais gravidade a partir da localização dos municípios que decretaram emergência – destaca a superintendente de Emergências em Saúde Pública da SES-RJ, Silvia Carvalho.

O aumento dos casos de dengue levou o Governo do Estado a decretar epidemia no Rio de Janeiro. Até o momento, segundo o painel de Arboviroses do Centro de Inteligência em Saúde (CIS), são 71.539 casos, com seis óbitos (dois na capital, um em Cachoeiras de Macacu, dois em Itatiaia e um em Mangaratiba).

A SES vem atuando com medidas de apoio às prefeituras. Entre as ações do Plano Estadual de Combate à Dengue estão o treinamento de dois mil profissionais de saúde. Além disso, foram criados 22 polos de hidratação, sendo 11 em UPAs estaduais, além de mais 11 em parceria com os municípios. Há mais 12 pedidos em análise pela secretaria, que possui capacidade para acomodar até 80 polos de hidratação em todas as regiões do estado.

No último dia 22 de fevereiro, a SES-RJ recebeu a primeira remessa de vacina contra dengue do Ministério da Saúde, destinada à faixa etária de 10 e 11 anos. A vacinação já está ocorrendo por fases e vai atingir o público até 14 anos. Para o município do Rio foram destinadas 141.710 doses; para Nilópolis, 3.080; Duque de Caxias, 21.113; Nova Iguaçu, 20.320; São João de Meriti, 10.806; Itaguaí, 3.365; Magé, 6.218; Belford Roxo, 12.709; Mesquita, 4.179; Seropédica, 2.159; Japeri, 2.517; e Queimados, 3.740.

Durante o Carnaval, foi lançada uma campanha de conscientização sobre a importância de a população combater o Aedes aegypti dentro das casas – onde estão 80% dos focos do mosquito – e usar repelente.