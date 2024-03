Volta Redonda: Hospital do Retiro zera fila de espera por tomografia

Tomógrafo moderno permitiu atender demandas da unidade, do Hospital Nelson Gonçalves e da UPA, desafogando o São João Batista

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro, em Volta Redonda, conseguiu zerar a fila de espera por tomografia para pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde), após a instalação do tomógrafo de última geração na unidade. Com a chegada do equipamento, o hospital ampliou a capacidade de atender as demandas ambulatoriais e de urgência da própria unidade, além de atender também as do Hospital Dr. Nelson Gonçalves (antigo Cais Aterrado) e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Santo Agostinho.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o novo tomógrafo permite o atendimento das três unidades 24h por dia, durante os sete dias da semana, desafogando o tomógrafo do Hospital São João Batista (HSJB), que hoje atende a sua própria demanda.

“A instalação do equipamento ampliou o acesso da população a exames de imagem, agilizando os atendimentos, principalmente aos pacientes internados no Hospital Munir Rafful”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Levantamento feito pelo Hospital Munir Rafful mostra que, entre fevereiro e o último dia 24 deste mês, o número de tomografias realizadas foi de 1.626, sendo que nesse período a quantidade de exames cresceu 43% – foram 668 tomografias em fevereiro, e 958 exames de 1º a 24 de março.

Uma das áreas mais beneficiadas foi o Dipa (Departamento de Controle, Regulação, Avaliação e Auditoria), da SMS, que conseguiu marcar 50 tomografias em fevereiro e 415 em março, com o hospital efetuando todos os exames.

A diretora-geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, explica que atualmente, em termos ambulatoriais, não existe fila de espera – ou seja, os exames solicitados pelos especialistas e os recebidos das unidades fora do domicílio via TFD (Tratamento Fora do Domicílio) são agendados dentro do próprio mês e, em alguns casos, na própria semana em que o exame foi solicitado.

“Antes, a tomografia era feita fora do hospital e precisávamos de uma grande logística, até com a utilização de uma UTI móvel, para levar o paciente ao local do exame. Agora, ela é feita aqui na unidade, agilizando o processo e, consequentemente, trazendo mais conforto e qualidade no atendimento”, ressaltou Márcia.

Além da melhora no atendimento, o tomógrafo trouxe outro ganho para a rede pública de saúde do município. O aparelho executa angiotomografias, que mostram como estão as veias e as artérias do corpo a partir de uma imagem gráfica, favorecendo diagnósticos de doenças cardiovasculares de forma rápida e precisa, direcionando os tratamentos e, consequentemente, protegendo a vida dos pacientes.

“A saúde sempre foi referência em Volta Redonda. Estamos trabalhando para zerar as filas em várias frentes, como fizemos com a mamografia, as cirurgias de catarata, quebramos recordes de cirurgias no São João Batista. Desde que reassumimos a prefeitura, a Saúde tem recebido importantes investimentos que estão beneficiando a cada dia mais a população que precisa da rede pública”, frisou o prefeito Antonio Francisco Neto.