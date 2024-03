Ônibus com destino ao Espírito Santo tomba em MG

Vinte e quatro pessoas sofreram um grande susto na madrugada desta sexta-feira (29), quando o ônibus em que seguiam de Belo Horizonte para Vitória, no Espírito Santo, caiu num buraco na BR-262. O acidente foi no km 130, nas proximidades de Rio Casca, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais.

Segundo o motorista que conduzia o ônibus com 23 passageiros, ao fazer uma curva, ele deu de frente com o buraco e não conseguiu desviar a tempo. O ônibus caiu e tombou.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou todos os passageiros já do lado de fora do ônibus. Apenas três solicitaram atendimento médico: um com dores no corpo e dois por mal-estar.

A empresa mandou para o local um segundo ônibus, no qual todos embarcaram para seguir na viagem. (Foto: Corpo de Bombeiros / MG)