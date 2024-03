Quatro pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas ao serem atingidas por um micro-ônibus, na tarde deste domingo (31) de Páscoa, durante uma procissão no bairro de Marcos Freire, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

De acordo com as primeiras informações, o motorista fugiu após o acidente e abandonou o veículo. O micro-ônibus tinha saído da praça do terminal de ônibus de Marcos Freire e seguia para a Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

O micro-ônibus fazia a linha 118 – Marcos Freire/Barra de Jangada, tem autorização da prefeitura de Jaboatão para circular como transporte complementar no município e estava com passageiros dentro no momento do acidente. No entanto, nenhum ocupante do coletivo ficou ferido.