Confraternização dos grupos de convivência da terceira idade acontece em VR

Encontro reuniu os idosos dos 35 grupos de convivência da Smidh

Os idosos dos grupos de convivência se reuniram nesta quarta-feira, dia 18, no Clube Náutico, para uma tarde de confraternização. O encontro contou com muita música, seresta, sorteio de brindes e cantinho da beleza e teve o objetivo de proporcionar um momento de troca e integração entre os grupos. Eles fazem parte do projeto da Prefeitura de Volta Redonda, organizados pela Secretaria de Políticas para Mulheres Idosos e Direitos Humanos de Volta Redonda (Smidh).

Atualmente 35 grupos de convivência são vinculados à secretaria, com cerca de mil idosos. Eles participam de várias atividades, dinâmicas, palestras, entre outras ações. E para orientação do grupo, são realizadas reuniões mensais com os coordenadores para informar a respeito de ações e palestras que estão disponíveis para esse público.

O prefeito Samuca Silva comentou que atividades como essas, desenvolvidas nos grupos de convivência, são muito importantes. “Nossos idosos são ativos e animados. E temos que promover cada vez mais ações para incentivar o desenvolvimento deles”, disse Samuca.

“Temos que trazer os idosos para mais perto. Mostrar todos os serviços que Volta Redonda oferece para melhorar a qualidade de vida deles”, contou a secretária América Tereza.

O casal Maria Auxiliadora Fagundes e José Honório Fagundes, participam do grupo Pôr do Sol, na 207, e comentaram que adoram a experiência. “É muito legal a amizade que a gente faz com as pessoas do grupo. Fazemos atividades, brincadeiras que eu adoro. A gente acaba se tornando uma família”, disse Maria.

Segundo Maria Aparecida Fidelis, do grupo Bem Viver, do bairro Jardim Paraíba, os encontros são bem produtivos. “Eu entrei para acompanhar a minha mãe, e após o falecimento dela eu fui muito bem acolhida. A gente é bem assistida, aproveitamos bastante e fazemos ótimos amigos”, afirmou.

Durante a festa, os idosos receberam uma boa notícia. Foi anunciado que a secretaria ganhou oito computadores do Ministério de Direitos Humanos para fazer uma integração digital com esses idosos.