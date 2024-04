Acidente entre carro e moto deixa dois feridos no bairro Voldac em VR

Um acidente entre um carro e uma moto registrado na manhã desta quinta-feira (25), no bairro Voldac, em Volta Redonda, deixou um jovem e uma mulher com ferimentos. O acidente foi em frente ao 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), no trecho onde está sendo construído um novo viaduto.

As vítimas, de 24 e 26 anos, foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital São João Batista. O rapaz sofreu escoriações no rosto e a mulher passará por exames. Os dois estão lúcidos e orientados. Foto: Redes Sociais