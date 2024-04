Suspeito é preso com arma e drogas em Resende

A Polícia Militar prendeu em flagrante na noite de quarta-feira (24), um suspeito de 25 anos, com arma e drogas, no bairro Novo Surubi, em Resende.

Após informações de que o suspeito estaria em uma casa ocupada para o tráfico de drogas no bairro, os agentes procederam em diligência e levantamento de informações até chegar ao endereço. Ao se aproximarem do imóvel, foi possível ver um suspeito fugindo por uma área de mata. No interior da casa, os agentes encontraram o rapaz de 25 anos com um revólver calibre 38 com numeração suprimida, 15 munições calibre 38, 33 pinos de cocaína, um rádio comunicador com base carregador, um celular, um fardamento camuflado, um coturno e um cinto de guarnição.

Ele foi levado para a delegacia de polícia da cidade, juntamente com o material apreendido, para o registro da ocorrência e providências cabíveis, permanecendo preso.