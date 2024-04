A Polícia Civil prendeu no início da manhã desta quinta-feira (25), na cidade São Paulo, um homem acusado de ser o fornecedor de drogas para Resende e para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A prisão ocorreu em um bar no bairro Cursino, de propriedade do suspeito. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça.

Segundo investigações, O preso é suspeito de integrar uma das principais facções criminosas do país. Somente nos últimos três meses, ele teria enviado cerca de 300 kg de cocaína para o estado do Rio.

No momento da prisão, os agentes encontraram uma grande quantidade de drogas, ainda não contabilizada.

O preso será apresentado na Delegacia de Polícia de Resende, para o cumprimento do mandado e providências cabíveis. Depois será levado para a Cadeira Pública de Volta Redonda.