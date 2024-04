Saae realiza melhorias na infraestrutura de drenagem em Barra Mansa

Obras buscam sanar problemas de escoamento das águas das chuvas no município

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) está realizando obras de melhoria na infraestrutura de drenagem e escoamento das águas das chuvas no município. Ao todo são três bairros recebendo os serviços da autarquia: Centro, São Genaro e São Judas.

As obras em andamento no Centro acontecem próximo à Prefeitura e buscam a ampliação na captação de águas pluviais para adequação às obras de conclusão do Pátio de Manobras. Já no bairro São Genaro estão sendo realizadas na Rua C, com a construção de cerca de 60 metros de rede de águas pluviais, com prazo de finalização nesta sexta-feira (26).

Já a terceira obra de melhoria acontece na ligação do bairro São Judas com o Vila Elmira, mais especificamente na Rua Ariobaldo da Rocha Pimentel, com a construção de cerca de 50 metros de rede para águas pluviais. O prazo para a conclusão do serviço é de sete dias.

O diretor do Saae-BM, José Geraldo Santos, o Zeca, destacou que as obras representam importantes melhorias para os períodos chuvosos. “Estamos realizando o serviço nesses três pontos do município buscando sanar os problemas decorrentes das chuvas que afetam nossa cidade no verão. São obras rápidas e em breve estarão finalizadas”, ressaltou. Fotos: Divulgação