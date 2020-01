Equipes de futsal de Resende podem se inscrever para seletiva da ‘Copa Rio Sul de Futsal’

Inscrições podem ser feitas na sede da secretaria municipal de Esporte e Lazer, no bairro Jardim Aliança

Mais uma edição da tradicional ‘Copa Rio Sul de Futsal’ se aproxima e a Prefeitura de Resende está com inscrições abertas para a seletiva, que vai definir a equipe representante do município na competição. As inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira, dia 3, preenchendo um formulário na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, que fica no bairro Jardim Aliança.

O regulamento prevê que as equipes tenham no máximo 20 componentes, sendo um professor treinador com o Cref (registro dos profissionais de Educação Física), um auxiliar técnico, dois da comissão técnica e 16 atletas. Já a composição mínima da equipe é com cinco atletas e um professor treinador com o Cref. Para estarem aptos à inscrição, os atletas precisam ser nascidos no ano de 2003 em diante.

Como o objetivo é determinar o representante de Resende na Copa Rio Sul, só poderão ser inscritos times cujos participantes sejam da cidade. Para isso, os atletas devem apresentar o título eleitoral com o comprovante das eleições de 2016. Vale lembrar que não será cobrada nenhuma taxa de inscrição para as equipes.

– A expectativa é de reunir as equipes e os atletas de mais alto nível em Resende para fazer bonito na Copa Rio Sul de Futsal. Quanto mais entrosados estiverem, mais chances eles terão de se destacar na seletiva. Por isso, recomendamos que se preparem, treinem e estejam preparados para uma disputa acirrada e de muita qualidade – diz o secretário de Esporte e Lazer, Davi de Jesus.

A data da seletiva será divulgada pela organização nos próximos dias. O que está definido até o momento é que os jogos acontecerão no Ginásio Santa Ângela, localizado no centro de Resende, através de um sistema eliminatório. Ou seja, a competição irá se afunilar até que reste somente o representante da cidade.

Copa Rio Sul de Futsal

A Copa Rio Sul de Futsal chega a sua 28ª edição este ano. A tradicional competição esportiva reúne equipes de diversos municípios da região, que são divididos em grupos, na primeira fase, e os de melhor desempenho se enfrentam em um sistema de eliminatória para definir o grande campeão. Em 2020, Resende irá em busca do título inédito da competição.