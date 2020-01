Um motorista, de 63 anos, e sua filha, de 28 anos ficaram feridos em um acidente ocorrido na manhã desta quinta-feira, no km 480, da Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura do bairro Mombaça, em Angra dos Reis.

O motorista contou que perdeu o controle do veículo que veio a cair em um barranco. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o carro ficou totalmente destruído (foto). As vítimas foram socorridas com ferimentos leves e levadas para o Hospital da Japuíba. Foto: Redes Sociais