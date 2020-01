Bruno empossará novos conselheiros tutelares nesta sexta-feira

Cerimônia acontecerá no Centro Administrativo da Prefeitura de Quatis

O prefeito Bruno de Souza (MDB) empossa nesta quinta-feira, 10 de janeiro, às 9 horas, os dez novos conselheiros tutelares de Quatis, sendo cinco titulares e cinco suplentes, para o quadriênio 2020-2023. A cerimônia será realizada no auditório do Centro Administrativo da Prefeitura de Quatis, com as presenças de secretários municipais, vereadores e outras autoridades do Município. Os novos conselheiros tutelares foram eleitos através do voto direto da população do Município, no dia 06 de outubro do ano passado. Organizado pelo CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), o pleito teve a fiscalização do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Os novos membros do Conselho Tutelar são os seguintes: Dary Tarcísio de Lima, Ana Cláudia Ferreira de Souza, Ana Paula Eduardo, Lúcia Helena Silva Canil, Vanderléia da Silva Santos (todos titulares), Edlena Santos Catete, Maria da Conceição Braga Duarte de Vargas, Jorcelaine Rodrigues dos Santos Silva, Aline das Graças Nogueira e Francisca Josilena da Silva (estes cinco últimos, membros suplentes).

Órgão que faz parte da estrutura da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Município, o Conselho Tutelar atua de maneira autônoma na fiscalização das leis que assegurem os direitos das crianças e dos adolescentes, além de participar diretamente da elaboração e acompanhamento das políticas públicas voltadas a estes dois segmentos da população.

– A nossa administração reconhece novamente o trabalho de grande alcance social realizado pelos conselheiros tutelares do nosso Município, motivo pelo qual desde nosso primeiro mandato sempre apoiamos o trabalho deste segmento, dentro das normas legais e das nossas disponibilidades. Os novos conselheiros podem ter a certeza que continuarão tendo da Prefeitura de Quatis toda a atenção possível, até porque as ações públicas voltadas às crianças e aos adolescentes estão entre as prioridades do nosso governo – declarou o prefeito.

O Conselho Tutelar de Quatis funciona diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, em regime de plantão integral, para atender denúncias de violação dos direitos das crianças e dos adolescentes. As denúncias podem ser realizadas pessoalmente, na sede do órgão, que se localiza na Rua Francisco Balbi 239, próximo ao Hospital São Lucas, cujo expediente de atendimento ao público é realizado de 8 às 17 horas (segunda a sexta-feira), ou pelo telefone (024) 97404-4277 (24 horas por dia).

Após a eleição de outubro, que foi disputada por 17 candidatos, os cinco conselheiros titulares e os cinco conselheiros suplentes participaram de uma capacitação com carga horária de 40 horas, e relacionada às atribuições que passam a exercer a partir desta semana.

Ministradas pelo teólogo, educador social e escritor social Lauro Trindade, a capacitação abordou os seguintes temas: “O conselho tutelar e a relação com a rede protetiva”, “Relação do colegiado do conselho tutelar, instrumentais e atendimentos”, “Artigos mais usuais e importantes do Estatuto da Criança e do Adolescente para memorização e conhecimentos”, “O que deve e o que não deve ser o conselheiro tutelar”, “Novos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente”, “Noções básicas sobre violência sexual contra criança e adolescente” e “Palestras motivacionais, empoderamento, dicas diárias para o trabalho em rede e no colegiado”.