Granato se coloca como pré-candidato a prefeito em Volta Redonda

O vereador Granato é pré-candidato a prefeito nas eleições municipais, que ocorrerão no dia 4 de outubro deste ano, em primeiro turno. Com grande experiência como legislador, o parlamentar entrou na vida pública em 1997, quando foi eleito vereador pela primeira vez, e de lá pra cá já foi presidente do Legislativo por diversas vezes e secretário municipal de Obras, sendo conhecedor profundo da máquina pública. Granato tem até abril para decidir a legenda pela qual disputará o pleito, deixando o PTC. Vale destacar que o grupo político de Granato está assumindo as executivas municipais do Solidariedade e do Podemos em Volta Redonda.

O senhor está se colocando como pré-candidato a prefeito, o que o levou a decidir disputar o executivo?

– Em minha análise, com a experiência que acumulei durante meus mandatos no Legislativo, tenho condições de realizar uma gestão que recoloque Volta Redonda no caminho do crescimento, fazendo o equilíbrio fiscal e financeiro, resolvendo o que for prioritário com urgência, pontuou Granato.

Como sua experiência como vereador poderá ajudá-lo à frente da Administração municipal?

A função do legislador é elaborar leis visando a ordenação do município em todas as áreas, pensando sempre no melhor para a população. Nosso papel também é o de fiscalizar as ações do Executivo, garantindo que sua conduta não venha de encontro ao desejo dos munícipes. Como vereador, tenho proposto sempre projetos que tragam mudanças e melhorias para nossa cidade e seus cidadãos, e ainda busco fiscalizar as ações do Executivo garantindo não só que ele cumpra a lei, mas que priorize a população, destacou.

Em sua avaliação, quais as maiores reclamações da população com relação ao poder público?

– Em minhas redes sociais e mesmo quando encontro as pessoas na rua, percebo que a saúde ainda é um ponto crítico. Reclamam do transporte público, que há muito tempo vem atendendo aos usuários de forma precária e ineficiente. Presidi uma Comissão Especial na Câmara Municipal que apontou a necessidade de licitação para todas as linhas, e não apenas a Sul Fluminense. As pessoas estão cansadas de passar um longo tempo a espera do transporte para ir pro trabalho, pra escola, para a consulta médica ou para o lazer, e ainda há dificuldades para as pessoas que necessitam de acessibilidade – analisou Granato.

Como você avalia a atua gestão?

– Quando o atual prefeito se elegeu administração municipal já acumulava uma dívida de média e longo prazo deixada pelo governo anterior bastante considerável, próxima a R$ 1,5 bilhão. A cidade já estava doente economicamente e agora a doença já é crônica. Moradores reclamam da falta de emprego. Muitas estão desempregadas há muito tempo e não conseguem retornar ao mercado de trabalho e garantir o sustento de sua família. Sem contar os jovens, que têm dificuldades em conseguir o primeiro emprego. Temos que voltar a atrair empresas que alavanquem o crescimento de Volta Redonda e gerem emprego e renda. Empresas não poluidora e indústrias de tecnologia da informação, que irão fazer isso sem poluir. Na área da educação, é preciso implantar o tempo integral nas escolas municipais, que garante uma estadia de qualidade dos estudantes nas instituições de ensino, aprendendo, tendo atividades que os prepare para uma vida melhor, com merenda de qualidade. Estamos atentos as irregularidades praticadas nas obras de acesso ao Cemitério Portal da Saudade. A Comissão Especial criada na Câmara para analisar esta obra já tem indícios de crime ambiental e já fez uma denúncia ao INEA/Rio, aguardando as devidas providências e o término das análises para encaminharmos o caso ao Ministério público. O funcionalismo público reclama da falta de reajuste salarial, com perdas que se acumulam ao longo dos últimos 24 anos, finalizou Granato.