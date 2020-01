PRF recupera veículo roubado durante perseguição na Dutra

Dono do veículo é amarrado e deixado em um matagal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo GM Kadett (preto) menos de uma hora depois de ter sido roubado no km 282, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

A PRF foi comunicada do roubo que ocorreu por volta das 20h30min, durante o qual a vítima foi amarrada por três bandidos e deixada em um matagal. Os agentes ficaram de prontidão para tentar recuperar o veículo e prender os bandidos.

Por volta das 21h20min, em frente ao Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), antes da descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí, o veículo foi visto seguindo no sentido Rio de Janeiro. Os policiais rodoviários federais sinalizaram para o motorista parar, mas o veículo saiu em alta velocidade fugindo do cerco policial.

Houve perseguição e o veículo não foi localizado até o final da serra. Durante uma varredura no trecho, o Kadett foi encontrado abandonado em uma viela, no km 226, na descida da Serra das Araras.

O veículo tinha atingido uma cerca e ficou dependurado na beira de uma ribanceira. Os ladrões não foram localizados. A equipe encaminhou o veículo para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde o proprietário tinha acabado de fazer o registro do roubo.

Foi feito o registro de recuperação do veículo que foi entregue ao proprietário.