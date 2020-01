AAP-VR e Colégio do Instituto Batista Americano firmam parceria em benefícios aos associados

O convênio entre as duas instituições será proveitoso para os associados

No final da tarde do dia 15, a Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda e o Colégio do Instituto Batista Americano, fecharam uma parceria com diversos benefícios aos associados da AAP-VR e aos funcionários do colégio. A reunião contou com membros da instituição e do colégio.

Entre os presentes, estavam Clara Cibele Santiago Sabença, Vice-Presidente da AAP-VR, os gerentes administrativos, Jorge Luiz Pereira (Ouvidoria), Andreia Pacheco (Secretaria), Rita Souza (Filantropia e Mobilização de Recursos), Eduardo Vaz (Planejamento e Controller) e também a coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento, Helenice Almeida. Por parte do Colégio Batista estiveram a diretora Roberta Simone Barros, o pastor Henrique de Paiva Barros e o gestor Marcos Ribas.

O convênio irá proporcionar descontos para os associados e dependentes da AAP-VR nos cursos oferecidos pelo Batista. O colégio ainda irá proporcionar um plano colaborativo aos seus funcionários, onde poderão usufruir de diversos serviços oferecidos pela Associação, inclusive atendimento médico e lazer. Marcos Ribas afirmou que a AAP-VR e o Colégio Batista poderão colher grandes frutos.

Clara Sabença, Vice-Presidente da AAP-VR, explicou alguns benefícios que serão gerados.

“O convênio realizado com o Colégio Batistavisa aprimorar o conceito de escola-parceira, que vem ao encontro dos anseios da sociedade, principalmente dos nossos associados, cujos filhos e netos, em idade escolar, ganharão um desconto nas mensalidades, possibilitando que tenham um ensino de valor que transforma alunos em grandes cidadãos, justos e responsáveis”.