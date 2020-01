Volta Redonda pode implantar sistema de bicicletas compartilhadas

Chamamento público para parcerias público-privadas está aberto também para o fornecimento de outros serviços

Empresas interessadas em parcerias público-privadas (PPPs) podem participar de chamamento público aberto pela Prefeitura de Volta Redonda, com o objetivo de oferecer e melhorar os serviços ao cidadão. Os interessados poderão implementar no município serviços como sistema de bicicletas compartilhadas e parque para animais de estimação.

“Queremos integrar o setor privado como agente complementar de financiamento em infraestrutura e serviços públicos necessários para o desenvolvimento da cidade. A cidade está crescendo e a parceria das empresas é importante para oferecermos cada vez mais melhorias para os cidadãos”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

Em relação à implantação do sistema de compartilhamento de bicicletas, inicialmente serão identificados os interessados em apresentar estudos e projetos para a implantação, operação e manutenção do serviço em toda a cidade. Essa implantação faz parte do Plano de Mobilidade Urbana do município que tem como objetivo promover a bicicleta como meio de transporte na cidade, com a vantagem de ser mais saudável e sustentável.

Outros serviços disponíveis no edital são a implantação de totem carregador de celular em espaços públicos; Park Dog (parque para animais de estimação), com instalação de equipamentos de lazer, além de obras e serviços quando necessários (manutenção da iluminação, vegetação, etc.); fornecimento de placas urbanas em vias públicas, que identificam o nome e o número das ruas. Os interessados também podem se candidatar a adotar ou implantar novas passarelas, com obras de manutenção, conservação, reforma e ampliação.

Todos os serviços estão disponíveis no edital de chamamento público disponível no endereço eletrônico da prefeitura (www.voltaredonda.rj.gov.br). As empresas interessadas em participar da parceria podem entregar o pedido de credenciamento e a documentação de qualificação na Central Geral de Compras, na Praça Sávio Gama, 63, Aterrado – Volta Redonda, das 9h às 12h, e das 14h às 17h.