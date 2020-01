Resende oferece vacinação contra a febre amarela à toda a população

Para se imunizar, basta ir ao posto de saúde mais próximo e apresentar o cartão de vacinação e o cartão do SUS

A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, começou neste mês de janeiro a oferecer as doses da vacina contra a febre amarela para toda a população.

Para se imunizar, basta ir à Unidade Básica de Saúde mais próxima da residência, com o cartão de vacinação e o cartão do SUS em mãos. No local, será analisada a necessidade do reforço especial, recomendado pelo Ministério da Saúde para crianças de até sete anos. O secretário de Saúde, Alexandre Vieira, lembra a necessidade da dose da vacina contra a febre amarela.

– Este reforço da dose contra a febre amarela que os postos de saúde do município aplicam é importante para cobrir as falhas vacinais que são encontradas. Os pais e responsáveis devem ficar atentos também à situação do cartão de vacina da criança e procurar um posto de saúde mais próximo para fazer a atualização desta e de outras vacinas – disse Alexandre Vieira.

Toda a população, a partir dos nove meses de idade, tem direito a vacina contra a febre amarela. Em casos de dúvidas, basta procurar o posto de saúde mais próximo. A meta de cobertura vacinal recomendada no Calendário Nacional de Vacinação é alcançar, pelo menos 95% da população alvo. As doses da vacina em Resende são realizadas de forma rotineira.

Confira os horários da vacinação contra a febre amarela nos postos de saúde dos bairros:

Novo Surubi: sextas-feiras, de 8h às 11h

Surubi: quintas-feiras, de 8h às 11h

Cabral 2: segundas-feiras, 8h às 12h

Cabral Alambari: quintas-feiras, 7h às 13h

Liberdade: sextas-feiras, 9h às 15h

Rio Preto, Bagagem ou Jacuba: terças-feiras, 9h às 15h

Pedra Selada: quartas-feiras, 9h às 15h

Fumaça: sextas-feiras, 9h às 15h

UBS Manejo: quartas-feiras, 13h às 16h

Jardim Primavera: sextas-feiras, 8h às 12h

Baixada Olaria: quartas-feiras, 8h às 11h

Nova Alegria: segundas-feiras, 9h às 15h

Jardim Alegria: sexta-feira, 8h às 12h; 14h às 16h

Itapuca: quintas-feiras, 8h às 11h

ESF Cidade Alegria/UBS Cidade Alegria: quintas-feiras, pela manhã

São Caetano: terças-feiras, de 8h às 11h e 14h às 16h

Fazenda da Barra I: terças-feiras, 9h às 15h

Fazenda da Barra II: sextas-feiras, pela manhã

Fazenda da Barra III: quartas-feiras, de 8h às 11h30

Morada da Barra, quartas-feiras, 8h às 14h

Parque Minas Gerais: última sexta-feira do mês (31/01)

Morro do Cruzeiro: sextas-feiras, 10h às 12h e 14h às 16h

Visconde de Mauá: sextas-feiras, 9h às 16h

Engenheiro Passos: segundas-feiras, quinzenal

Clínica da Família: segundas-feiras, 8h às 14h

Serrinha: segundas-feiras, pela manhã

Capelinha: segundas-feiras, pela manhã