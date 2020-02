Polícia Militar prende jovem suspeito de tráfico de drogas no bairro Roseira

Agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar prenderam nesta sexta-feira, por volta das 12 horas, um jovem, de 20 anos, suspeito de tráfico de drogas, próximo a uma residência na Rua do Campo, bairro Roseira, em Barra do Piraí (RJ). Os agentes receberam uma denúncia e foram até o local. Os policiais ficaram de campanha observando a movimentação do tráfico e deram o flagra prendendo o suspeito..

Na residência do suspeito foram encontrados 91 pinos de cocaína (contendo 63 gramas da droga) e sete rádios transmissores, com sete bases para carga. Todo o material e o suspeito foram encaminhados para a delegacia de Barra do Piraí, onde ele foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico e permanecerá preso à disposição da Justiça.