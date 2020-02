Policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e do Serviço Reservado prenderam na manhã desta segunda-feira, um homem, de 41 anos, na Rua L, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. Segundo a ocorrência policial, contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Justiça por estupro de vulnerável.

Ele foi preso e levado para a delegacia de Polícia, de Barra Mansa.