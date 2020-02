Primeira morte por sarampo no estado reforça chamado pela vacinação neste sábado

Duas unidades de Quatis vão funcionar de 8 às 16 horas

A primeira morte por sarampo desde o ano de 2000, no estado do Rio de Janeiro ocorrida em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e confirmada pela Secretaria estadual de Saúde, na manhã desta sexta-feira, 14, levou a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Quatis a destacar a importância de a população comparecer às unidades médicas da cidade em busca do medicamento.

Neste sábado, 15 de fevereiro, a Clínica da Família e a Casa da Criança, que se localizam, respectivamente, no bairro Nossa Senhora do Rosário e no Centro, estarão abertas de 8 às 16 horas para o Dia D de vacinação contra o sarampo.

O óbito por sarampo no território fluminense, registrado em Nova Iguaçu, foi o de um bebê de oito meses, que tinha sido medicado com pneumonia em dezembro do ano passado, no hospital geral daquela cidade, e morreu no dia 06 de janeiro de 2020. A confirmação da causa da morte veio só agora, após a realização dos exames indicados. Desde o dia 01º de janeiro, já foram registrados 189 casos de sarampo no estado do Rio de Janeiro. Nos dois anos anteriores, o governo estadual registrou 353 casos, sendo 333 casos no ano passado, e os outros 20 no ano de 2018.

– As autoridades de saúde vêm alertando constantemente a população sobre a importância da vacinação como o único meio eficaz para impedir a transmissão do vírus causador do sarampo. Dois postos de saúde de Quatis, a Clínica da Família e a Casa da Criança, vão abrir excepcionalmente neste sábado para aumentar a cobertura da vacina contra a doença. Portanto, quem ainda não foi imunizado, é chamado à comparecer às unidades – disse o coordenador do Programa de Imunização da Prefeitura de Quatis, Wendell Monteiro.

Além da Casa da Criança e da Clínica da Família, que estarão abertas neste sábado, a vacina contra o sarampo é aplicada também durante a semana, nos postos de saúde dos bairros Mirandópolis, Jardim Independência e Jardim Pollastri. Todas as cinco unidades funcionam de segunda a sexta-feira, de 8 às 17 horas.

Neste sábado, 14 de fevereiro, a campanha de vacinação se destina aos seguintes segmentos da população da cidade: crianças de seis meses a 29 dias, que receberão uma dose do medicamento e terão os respectivos cartões de vacinação avaliados pelos profissionais de saúde; crianças, jovens e adultos de um ano a 29 anos, 11 meses e 29 dias (uma dose); e o segmento formado por adultos de 30 anos a 59 anos, 11 meses e 29 dias (uma dose). Os cartões de vacinação destes dois grupos também serão analisados pelos atendentes com o objetivo de verificar a necessidade de aplicação de outras doses.

Foto: Clínica da Família, um dos locais de vacinação contra o sarampo neste sábado.