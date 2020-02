MPRJ denuncia homem acusado de matar turista em Paraty

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça de Paraty, denunciou à Justiça Edson dos Santos pelos crimes de homicídio e estupro. Ele é acusado de matar o turista lituano Adam Zindul, na madrugada do dia 06/02, em Paraty, e ter estuprado sua companheira.

O acusado foi preso em flagrante pela Polícia Civil, conforme divulgado amplamente pela imprensa, e teve sua prisão convertida em prisão preventiva durante audiência de custódia. O MPRJ também requereu a manutenção da prisão preventiva do denunciado.

De acordo com a denúncia, foram imputadas qualificadoras em razão do crime ter sido praticado por motivo torpe, com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com emprego de meio cruel e para assegurar a impunidade do crime de estupro.

A ação foi ajuizada junto ao Tribunal do Júri da Comarca de Paraty.