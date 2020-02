Polícia Militar apreende drogas em Passa Três

Policiais militares receberam uma informação sobre uma ameaça sofrida por uma mulher, na noite de desta terça-feira, por volta das 18h30min, na Rua Sebastião Fontes, no distrito de Passa Três, em Rio Claro.

Os agentes foram autorizados pela mulher do suspeito para o acesso a casa. Foram encontrados um revólver calibre 38 (Rossi) com a numeração suprimida municiado com cinco munições intactas, uma munição calibre 28, sete munições calibre 38 (intactas) uma espingarda de chumbinho CBC, uma espingarda de chumbinho CBC, uma munição calibre 28 e um facão.