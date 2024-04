PM flagra três suspeitos com drogas em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu drogas, na noite de quarta-feira (24) em bairros distintos de Barra Mansa. Nas ações, três suspeitos, sendo dois adolescentes e um jovem, foram detidos e levados para a delegacia de polícia da cidade.

Por volta das 19h30min, na Rua Arábica, no bairro Santa Izabel, os agentes receberam denúncia de tráfico e capturaram dois adolescentes com 46 pinos de cocaína, 14 pedaços de maconha, um celular, um rádio e R$ 27.

No mesmo horário, porém na Rua Belo Horizonte, no bairro Getúlio Vargas, os policiais flagraram um jovem de 18 anos com 60 pinos de cocaína em uma sacola plástica. O celular do rapaz também foi apreendido.