Casa pega fogo no distrito de Floriano em Barra Mansa

Uma casa pegou fogo na noite de quarta-feira (24) no distrito de Floriano, em Barra Mansa. A residência fica na Rua Martins Tostes.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 19 horas para combater as chamas. O quartel de Resende também apoiou a ocorrência. Ninguém ficou ferido, mas a família moradora do imóvel perdeu todos os bens. A Defesa Civil também foi ao local para averiguar a situação do imóvel e estudar sobre a necessidade de interdição.

Amigos da família estão arrecadando roupas, alimentos e materiais de higiene para os moradores. Para mais informações, entrar em contato com os números (24) 998552852 (Pâmela) ou 999209658 (Rafaela)