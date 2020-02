VR promove festa de carnaval para grupos de convivência da terceira idade

O clima de carnaval tomou conta dos idosos que participam dos grupos de convivência da prefeitura de Volta Redonda. Nesta quarta-feira, dia 19, a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (Smidh) realizou uma festa temática para promover a integração e diversão dos idosos. O baile aconteceu no Clube Umuarama, na Vila Santa Cecília, e contou com um animado repertório de marchinhas apresentado pela Banda Municipal.

São mais de dois mil idosos divididos pelos mais de 50 grupos de convivência da Smidh e da Secretaria Municipal de Ação Comunitária. Eles participam de várias atividades, dinâmicas e palestras, entre outras ações.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, América Tereza, esse é mais um evento de integração. “No final de 2019 fizemos a confraternização e deu muito certo. Hoje estamos entrando no clima do carnaval e os idosos são muito participativos, se fantasiaram e estão aproveitando”, contou.

América contou ainda que está preparando um show de talentos entre os grupos. “Temos pessoas muito talentosas aqui. Então vamos organizar esse evento para eles se soltarem e aproveitarem”, acrescentou.

O prefeito Samuca Silva comentou a importância da integração entre os grupos de convivência. “Temos que oportunizar o encontro dos participantes do grupo que já viveram e fizeram tanto por suas famílias. É importante fazer essa socialização e criar vínculos entre os grupos”, disse.

Auxiliadora Oliveira tem 95 anos e contou que é muito é muito ativa e participa de várias atividades em seu bairro, o Conforto. “A festa está muito animada e estou me divertindo muito aqui hoje”, contou. O casal Maria Carmem Duarte e José Lourenço são do bairro Rústico e também curtiram a festa. “Estamos amando cada segundo. A festa está ótima e com certeza teremos boas memórias daqui”, afirmou Maria.