Iluminação pública passa por manutenção durante o Carnaval em Volta Redonda

Serviço será intensificado durante o feriado prolongado por conta da redução do movimento de veículos e pessoas, principalmente nos centros comerciais

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou neste domingo de Carnaval, dia 23, a intensificação na manutenção da iluminação pública em diversos pontos do município. Durante o feriado prolongado, as equipes do Departamento de Energia e Iluminação Pública (Deip), da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vão atuar nos principais centros comerciais e vias de tráfego intenso, por conta da redução da circulação de veículos no período. Serviços como troca de lâmpadas, reatores, relés, fotocélulas e bases, além da reconstrução de redes, serão realizados.

O prefeito Samuca Silva lembrou que toda equipe da Secretaria de Infraestrutura está mobilizada durante o Carnaval na intensificação dos serviços de manutenção da cidade. “Cuidar da iluminação das vias é uma questão de segurança pública. Um local bem iluminado inibe a ação de pessoas mal intencionadas”, afirmou.

O diretor do Deip, Antonio Regio Gonçalves Dias, o Lela, afirmou que está com três equipes trabalhando durante o feriado. “São 15 funcionários no total. Cada equipe conta com um caminhão adaptado para o serviço e ainda uma saveiro como carro de apoio”, disse Lela, que reforçou que vai priorizar os centros comerciais e as principais vias de Volta Redonda nesta primeira etapa do serviço, que será executada no Carnaval.

Estão na programação a Rodovia dos Metalúrgicos, entre o bairro Vila Rica e a Via Dutra; as avenidas Sávio Gama e Antônio de Almeida, no Retiro; Avenida Nelson dos Santos Gonçalves, Avenida dos Trabalhadores, Rua 12 e Rua 16, na Vila Santa Cecília; Avenida Nossa Senhora do Amparo, na Voldac; Avenida Francisco Torres, no Pinto da Serra-São Luiz; Avenida Francisco Torres, na Candelária; além das avenidas Sete de Setembro e Lucas Evangelista, no Aterrado. Por Renata Borges com fotos de Evandro Freitas