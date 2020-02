Família faz apelo para translado de corpo de estudante que estudava na Argentina

A família e amigos estão fazendo um apelo para que possa fazer o translado do corpo de Carolayne Souza, de 22 anos, a “Carol”, que morreu nesta quarta-feira, na cidade de Rosário, na Argentina. Carolyne que estudava na Universidad Nacional de Rosário, na cidade de Rosário, na Argentina, estava depressiva e fazia uso de medicamentos. Os pais, Devanil Elizário e Francine Souza Elizário souberam através da unidade hospitalar da gravidade da filha que já estava entubada,

Eles pegaram um avião e quando chegaram ao hospital já tinham recebido a notícia da morte da filha. A família que mora no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda, precisa de ajuda para fazer o translado do corpo.

Os pais são amigos do vereador Paulinho do Raio X que também está tentando agilizar o translado do corpo da estudante.

Carol chegou ao hospital após uma tentativa de suicídio com remédios, o hospital resolveu manter a jovem que ficou em observação, porém ela teve uma parada cardiorrespiratória. Após os exames foi descoberto um coagulo, e depois, a morte encefálica.

Quem puder ajudar no translado fazer o depósito na conta abaixo. O valor de um translado da Argentina para o Brasil fica em média R$20mil.

Conta: Banco do Brasil (Jurídica)

Agência: 277-1

Conta corrente. 26953-0

Filipe Vilas Boas Neto de Assis

CNPJ:27.022.911/0001-76