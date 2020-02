Saúde de Resende recebe van adaptada para transporte de cadeirantes

Veículo tem adequação interna com elevador para possibilitar acessibilidade

A Prefeitura de Resende recebeu nesta sexta-feira, dia 28, mais um veículo para integrar a frota municipal, destinada ao atendimento da população. Desta vez, trata-se de uma van adaptada e que servirá a rede pública de saúde, com deslocamentos de pacientes do projeto Tratamento Fora do Domicílio (TFD). Da mesma forma, a novidade vai beneficiar pessoas que precisem fazer algum tipo de atendimento no Centro Municipal de Reabilitação, que fica anexo ao Hospital Municipal de Emergência.

– A van tem adequação interna com elevador, que possibilita o acesso aos cadeirantes. O novo veículo vai ajudar o embarque de pessoas com deficiência, assim como das pessoas com dificuldades de locomoção, além de poupar os usuários de transtornos durante o transporte. É mais um passo que estamos dando na melhoria da qualidade dos serviços prestados à nossa população – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

O início de 2020 já teve a entrega de três remessas de novos veículos para a Secretaria Municipal de Saúde. Em janeiro, seis carros de passeio modelo Kwid, da Renault, já haviam chegado para a pasta. No início de fevereiro, chegaram duas Volkswagen Saveiro Robust, que foram devidamente adaptadas para prestarem serviços de ambulância Tipo A, próprias para fazer as chamadas remoções simples.

De janeiro de 2017 até agora, já chegaram mais de 70 novos veículos entre carros de passeio, ônibus, ambulâncias e máquinas pesadas para reforçar os serviços públicos prestados pela prefeitura. Além disso, os investimentos tornam a qualidade de trabalho mais facilitada e ágil para os servidores que atuam em campo.

Mais investimentos

O projeto de renovação da frota teve início em 2017 e alcançou todas as esferas da administração municipal. No entanto, um dos principais beneficiados é o setor da Saúde. Entre dezembro de 2018 e fevereiro de 2019, a Prefeitura já havia adquirido oito carros Nissan March. Parte dos veículos de passeio comprados foi destinada ao Tratamento Fora de Domicílio (TFD), enquanto os demais estão sendo utilizados nas demandas de rotina da secretaria e ao Programa Saúde da Família.

Antes disso, em 2018, quatro vans da Renault e um microônibus já haviam sido adquiridos, também para o TFD. Neste mesmo ano, foi comprado um trailer móvel odontológico, também em 2018.Em janeiro de 2019, uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, doada pelo Ministério da Saúde, passou a integrar a frota, sendo encaminhada à Superintendência de Vigilância em Saúde. Dois carros Chevrolet Spin também chegaram ao município, e foram destinados ao Programa de Saúde Mental.

Ainda em 2019, foram integradas à frota cinco ambulâncias para atuar nas chamadas remoções simples, no transporte de pacientes que não apresentam risco de morte, e a Central de Ambulâncias recebeu uma UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) móvel. O governo ainda adquiriu duas unidades do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Saúde), em 2017 e 2018. A expectativa do governo municipal é que em breve novos veículos sejam incorporados à frota municipal.

A renovação da frota em números: 73 VEÍCULOS NOVOS

5 vans utilizadas pelo serviço de Tratamento Fora de Domicílio (TFD)

1 trailer móvel odontológico com os equipamentos necessários;

7 ambulâncias Tipo A para remoção simples para atuação no transporte de pacientes que não apresentam risco de morte;

3 ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência)

1 UTI móvel

11 veículos pesados

5 máquinas

28 carros

9 ônibus escolares

1 ônibus para o Programa Gente Eficiente

1 micro-ônibus

1 Viatura da Patrulha Maria da Penha