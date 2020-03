PRF flagra motorista sem CNH e com maconha na Dutra, em Itatiaia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou no final da manhã deste sábado, por volta das 11h15min, um motorista, de 26 anos, sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) conduzindo um VW Fox com placa de São Paulo, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais perceberam o nervosismo do motorista. Durante revista minuciosa no interior do veículo foi encontrada na mochila do condutor uma bucha de maconha e um pacote de folhas de papel para cigarro artesanal (“seda”), Ao ser perguntado o condutor afirmou ser usuário de drogas.

Diante dos fatos, a droga foi apreendida. Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO) para o motorista que foi enquadrado em porte de droga para consumo. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito por dirigir sem possuir CNH.

A proprietária do veículo também recebeu a sansão por permitir à condução do veículo a pessoa sem CNH. As multas somadas chegaram ao valor de R$ 1.760,82. O veículo foi liberado para ser conduzido pelo passageiro que possuía CNH.