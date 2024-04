DESTAQUE POPULAR encerra atividades; a todos, nossos agradecimentos

Prezados leitores, a partir desta quarta-feira (1º de maio), o Destaque Popular terá suas atividades encerradas. A página permanecerá no ar por mais alguns dias, até ser removida.

Este site foi criado pelo jornalista JOSÉ ROBERTO MENDONÇA, dentro da sua aspiração de proporcionar ao público, em especial do Sul Fluminense, um canal de informação sempre atualizado, democrático e plural. Uma fonte de incentivo à cultura, ao esporte e às tradições desta região tão especial para ele.

Um sonho que JOSÉ ROBERTO empreendeu a partir de fevereiro de 2009 com o lançamento despretensioso de um blog, mas que, já no final de 2010, se tornou um site completo, mais abrangente. Sempre conduzido com a seriedade e o profissionalismo que marcaram a trajetória de JOSÉ ROBERTO até ele nos deixar, precocemente, em setembro de 2023.

Em nome dele, agradecemos a todos que, direta ou indiretamente, colaboraram para a construção e manutenção de seu sonho.

Agradecemos também a todos os parceiros comerciais que confiaram neste trabalho comprometido com a verdade, a pluralidade e, acima de tudo, com o interesse público.

Por fim, agradecemos em especial ao público por ter prestigiado o Destaque Popular ao longo de todos estes anos, acessando nossas páginas, compartilhando nossas informações e nos garantindo um volume de acessos expressivo. A todos, o nosso infinito muito obrigado!