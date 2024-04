A carga superdimensionada que tombou na altura do km 247 da Via Dutra em Piraí, na última última quinta-feira (11), foi removida na tarde desta quarta-feira.

A carga seguiu para um recuo em um posto de combustíveis, cerca de 100 metros do local do tombamento, permitindo que as equipes possam continuar trabalhando para que seja reiniciado o transporte da carga.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, por volta das 18h45min, a carga estava totalmente fora da rodovia e a pista sentido Rio da Dutra liberada.