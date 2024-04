Piraí abre concurso público para mais de 100 vagas

A Prefeitura de Piraí publicou nesta quarta-feira (17) o edital do novo concurso público para o preenchimento de mais de 100 vagas efetivas. As oportunidades estão distribuídas entre os níveis de ensinos fundamental, médio, técnico e superior, com salários que chegam até R$ 7.213,60. Uma das grandes novidades deste concurso é a inclusão de uma vaga para tradutor e intérprete de Libras.

Inscrições

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (Ibam) – www.ibam-concursos.org.br , no período de 22 de abril a 22 de maio. Os candidatos interessados devem acessar o site do Ibam durante esse período e seguir as instruções para efetuar sua inscrição.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo, sendo R$ 123,00 para médico, R$ 103,00 para ensino superior, R$ 83,00 para ensino médio, curso técnico e formação em magistério de nível médio, e R$ 63,00 para cargos de ensino fundamental completo e incompleto.

“Este concurso público é mais um passo importante para fortalecer nossa administração e garantir serviços de qualidade para nossa população. Estamos comprometidos em selecionar profissionais capacitados e dedicados para integrar nosso quadro permanente de pessoal”, afirmou o prefeito Dr. Ricardo Passos.

Data da Prova

As provas objetivas estão agendadas para o dia 23 de junho. Os candidatos devem ficar atentos ao site do Ibam ( www.ibam-concursos.org.br ) para acompanhar todas as informações e atualizações sobre o concurso.

“O concurso público é uma oportunidade única para aqueles que desejam contribuir com o desenvolvimento de Piraí. Estamos empenhados em realizar um processo seletivo transparente e justo, garantindo igualdade de oportunidades para todos os candidatos”, pontuou o secretário municipal de Administração de Piraí, Daniel Miceli.