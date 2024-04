Morre Miguel Archanjo da Rosa, ex-secretário de Meio Ambiente de VR

O ex-secretário de Meio Ambiente de Volta Redonda, Miguel Archanjo da Rosa, de 70 anos, morreu na tarde desta terça-feira (30). Ele passou mal quando fazia compras em um supermercado no bairro Aterrado e chegou a ser levado ao Hospital Municipal Nelson Gonçalves, que fica próximo, onde já chegou sem vida. Acredita-se que ele tenha sido vítima de um infarto.

Miguel deixou recentemente a secretaria pois iria concorrer a vereador nas eleições municipais deste ano. Para tanto, se filiou ao partido Solidariedade.

Ele também foi, durante muitos anos, superintendente regional do Inea (Instituto Estadual do Ambiente) na região, desde os tempos em que o órgão era denominado Feema (Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente). O ex-secretário se diplomou em Engenharia Química na UFF (Universidade Federal Fluminense), com formação também em saneamento.

Em nota, o governo municipal lamentou a morte de Miguel, afirmando que o ex-secretário foi “fundamental para a reconstrução de Volta Redonda”. Segundo a mesma nota, ele deixa quatro filhos.