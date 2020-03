DER decide interditar a Rodovia Saturnino Braga e obras iniciam em 10 dias

Uma reunião que ocorreu na manhã desta quarta-feira com a participação do diretor da DER (Departamento de Estrada de Rodagem, do engenheiro da secretaria de Segurança, do município de Angra dos Reis, o engenheiro André Luiz Almeida Porto, o André Porto, e da Defesa Civil), de Angra dos Reis, ficou decidido que a rodovia RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga) será interditada totalmente para veículos a partir das 15 horas desta quinta-feira no km 18, em Rio Claro.

Segundo o engenheiro o André Porto, a erosão aumentou e ficou decidido o fechamento do trânsito naquela localidade. Já está sendo feito um contato com a empresa da Viação Colitur para que seja feito no local um transbordo dos passageiros. O DER vai pedir à prefeitura de Rio Claro para que faça um retorno para os ônibus.

O início das obras está previsto para dentro de 10 dias. A opção para quem for para o litoral de Angra dos Reis terá que utilizar a Serra do Piloto, em Mangaratiba.