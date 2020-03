Oficina de artesanato para produção de organizadores de ambiente acontece no Cras Paraíso, em Resende

Mais uma edição do projeto, desenvolvido por meio de parceria entre a Prefeitura de Resende e a Funasa, será realizada nesta quinta-feira, dia 12

A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoverá nesta quinta-feira, dia 12, mais uma edição da Oficina de Artesanato, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Paraíso, no bairro Paraíso. Desta vez, o curso de reciclagem, que já está em sua quarta edição, será desenvolvido para a produção de organizadores de ambiente, no período da manhã, com início às 9h. A atividade gratuita de sustentabilidade faz parte do projeto “Educação Ambiental para o Enfrentamento do Aedes aegypti”, realizado por meio de convênio firmado entre a Prefeitura e a Funasa (Fundação Nacional de Saúde).

Os interessados devem se inscrever na sede do Cras Paraíso, situada na Rua Coronel Abílio Godoy, nº. 127. O curso oferece 20 vagas, para toda a comunidade. Para participar da oficina, basta efetuar a inscrição na unidade do Cras. O material para a confecção das peças será fornecido pelo projeto.

A coordenadora de Projetos da Secretaria de Saúde, Cristina Rosadas, explicou que o projeto tem a finalidade de reutilizar materiais recicláveis visando diminuir o impacto de resíduos descartados no meio ambiente, além de conscientizar os participantes sobre recipientes que possam virar criadouros do mosquito Aedes. “A oficina é um instrumento idealizado para transformar materiais recicláveis em objetos destinados a diversas utilidades, a partir do conceito de sustentabilidade. Nesta edição, todo o material será fornecido pelo projeto. O cidadão tem o dever de cuidar do meio ambiente, visando contribuir para um planeta mais saudável para as próximas gerações. A oficina ensina habilidades para construir um sistema mais inteligente e criativo do consumo de bens. Este convênio com a Funasa viabilizou verba para a realização de diversas ações educativas no combate ao mosquito Aedes, que é o vetor de várias doenças causadas por vírus, como dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Todos estão convidados a participar da oficina, que ainda serve como nova geração de renda complementar para as famílias – salienta.

OUTRAS EDIÇÕES

A primeira edição da Oficina de Reciclagem aconteceu no dia 31 de outubro, quando 12 participantes aprenderam a produzir sacolas para compras a partir de sacos de ração. Foram duas turmas nos períodos da manhã e da tarde no Cras do Paraíso. No dia 11 de novembro, a segunda oficina foi direcionada para a confecção de enfeites de Natal, no Cras Paraíso. Para a produção dos enfeites, 10 inscritos levaram vidros diversos com suas respectivas tampas e retalhos com cores variadas, inclusive, natalinas. No dia 21 de novembro, aconteceu a terceira Oficina de Reciclagem para confecção de guirlanda de Natal, no Centro de Convivência de Idosos (CCI) Paraíso, com garrafas PET (Polietileno tereftalato) iguais.