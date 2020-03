Resende tem higienização em locais de grande circulação de pessoas

Equipe da Prefeitura trabalham de segunda a sábado para limpeza e desinfecção

A prefeitura de Resende intensificou o trabalho de higienização e limpeza das áreas que em geral concentram grande circulação de pessoas. Uma equipe formada por cinco pessoas trabalha em ritmo intenso para atender todas as localidades, previamente identificadas pelas autoridades de saúde. A medida é mais uma ação do Governo Municipal pela prevenção e combate ao novo coronavírus.

De acordo com o superintendente municipal de Serviço Público, Carlos Eduardo Torres Almeida, este tipo de serviço já era desenvolvido antes da atual crise provocada pela nova doença, mas foi intensificado como mais uma maneira da Prefeitura ajudar a evitar a circulação do vírus em território municipal.

– Os alvos são os locais de grande circulação, como pontos de ônibus, Bancos, Rodoviárias, postos de saúde e outras áreas solicitadas – explicou Carlos Eduardo.

Segundo o superintendente, a equipe usa cloro para desinfetar os locais em um trabalho feito de segunda a sábado, das 7 às 17 horas. Em breve, no entanto, haverá um reforço para que mais locais recebam a limpeza simultaneamente. Neste domingo, por exemplo, já foi feita a limpeza extraordinária das entradas do Hospital de Emergência.

A Prefeitura vem agindo em diversas frentes para tentar conter e prevenir a circulação do coronavírus em Resende. Além de uma campanha maciça de divulgação, o Governo Municipal segue todas as recomendações e protocolos da Organização Mundial de Saúde no caso. Neste sentido, promover o distanciamento social tem sido uma das maiores preocupações. A Prefeitura já determinou o fechamento de parte do comércio, bem como proibiu a realização de eventos que reúnam muitas pessoas. O pedido é para que a população fique em casa o maior tempo possível.